Xavi Hernández le dio con todo al árbitro tras eliminación del Barcelona

El PSG eliminó al FC Barcelona y el técnico de los catalanes no demoró en salir a criticar las decisiones del juez rumano István Kovács. Xavi Hernández estaba notablemente molesto con la expulsión de Ronald Araújo y no se guardó nada en la entrevista al final del partido.

"Estamos contrariados, enrabiados, porque pienso que la jugada marca la eliminatoria. Once contra once creo que estábamos bien, situados en el campo, ordenados en ataque, defensa y la jugada marca la eliminatoria por completo. Hay otro partido después de la expulsión, para mí es demasiado una roja. No es bueno para el fútbol quedarse con 10 jugadores", se desahogó el DT.

Xavi continuó diciendo que "es una pena que el trabajo de toda una temporada por una decisión arbitral, se termine aquí. A mí me hubiera gustado jugar once contra once contra Luis Enrique y el PSG, todos los minutos. Evidentemente sabemos que hay expulsiones en el fútbol, pero creo que esta es innecesaria".

El entrenador de los azulgrana estaba expulsado y bajó hasta la cancha para dialogar con el árbitro "le dije que ha estado muy mal, que no ha entendido el juego. Que ha sido un desastre, que termina la eliminatoria aquí por completo. O sea, cambia todo, esa es la realidad. Y sabes que no me gusta mucho hablar de los árbitros, pero es que marca tanto el resultado que lo tenemos que decir, no nos podemos callar", cerró Xavi.