Federación española dejó sin efecto la expulsión a Vinicius en el Valencia-Real Madrid

El Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) acordó dejar sin efectos disciplinarios la expulsión de Vinicius durante el partido entre Valencia y Real Madrid en Mestalla, en la fecha 15 de La Liga.

"Vistas las alegaciones y la pruebas videográficas y gráficas aportadas por Real Madrid respecto a la expulsión impuesta en el minuto 95 del encuentro al jugador Vinicius, este Comité de Competición considera que el club alegante señala en un extenso escrito de alegaciones que concurren tal y como se derivarían de las pruebas videográficas y gráficas aportadas diversas causas que desvirtúan la presunción de veracidad del acta arbitral", señaló el comité.

El comité considera que "lo sucedido se enmarcaría en una permanente y total impunidad, durante la presente temporada, de diversas acciones de agresión física y verbal, por parte de adversarios y aficiones, frente al jugador expulsado, todo ello ante la pasividad del colectivo arbitral, de la RFEF y de La Liga".

Además, agregan que las imágenes del VAR fue totalmente "parcial, sesgada y determinante" para provocar el error del árbitro en la valoración de lo ocurrido en Mestalla, convirtiendo de forma "injusta" al "agredido en agresor".

La entidad "invoca la irregularidad de la existencia de dos Actas sucesivas, en las que sola en la segunda se habría incluido una referencia a los insultos recibidos, previamente, por el jugador expulsado, de forma además manifiestamente insuficiente respecto a la realidad de lo sucedido.

En particular, indica que el Acta sólo refleja que en el minuto 73 "un espectador desde la grada sur se dirigió al jugador... gritándole "Mono, mono", cuando en realidad se aporta numerosa prueba dirigida a acreditar que no sólo se produjo durante el encuentro tal grave insulto, sino "una cantidad indecente e importante de cánticos racistas, denigrantes e intolerantes que, en ningún caso, pueden tener cabida en un estadio de fútbol y que sorprendentemente el colectivo arbitral no escuchó, toda vez que nada se dice en el Acta arbitral".

Entonaron el cántico "Vinicius eres un mono"

Indica que se aportan a este efecto diversas pruebas videográficas en las que se acreditaría "que nada más llegar al estadio del Valencia, el jugador fue recibido con insultos por numerosos seguidores que entonaron el cántico "Vinicius eres un mono".

"Que durante el partido fueron proferidos numerosos insultos al jugador, resaltándose los siguientes: "Puto negro, eres un idiota", "me cago en tus muertos, hijo de puta", "Puto negro, hijo de puta", "Vinicius, perro", "Mono, que eres un puto mono" y "uh, uh, uh (imitando el sonido de un mono). La grabación permitiría además identificar que los insultos provienen de un grupo numeroso de personas. Asimismo, cuando el jugador abandonaba el campo, se habría gritado "Vinicius muérete", agregó el Comité, junto a otras pruebas de ataques contra el jugador brasileño.

Por todo ello, el club solicitó que se deje sin efecto la citada expulsión y el Comité accedió.

"Constituye un criterio reiterado de este Comité de Competición, el que la apreciación de un error material manifiesto en el acta arbitral exige la aportación de elementos de prueba que de forma inequívoca, más allá de toda duda razonable, acredite bien la inexistencia del hecho reflejado en el acta o bien su patente arbitrariedad", aseveró.