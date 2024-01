Mikel Arteta descartó ser el reemplazante de Xavi en la banca de Barcelona

El entrenador de Arsenal, Mikel Arteta, desmintió los rumores que lo situaban como el sustituto de Xavi Hernández, quien anunció que dejará ser el entrenador de Barcelona al finalizar la temporada.

Arteta, calificó como "totalmente inciertas" las informaciones difundidas sobre una supuesta intención de abandonar Arsenal al final de temporada. "¿Quién, yo? Eso son noticias falsas. Sobre lo que se lee, estoy bastante molesto. No me lo podía creer, no tenía fuentes", declaró el técnico.

El contrato de Arteta con Arsenal finaliza en el verano de 2025. El equipo londinense marcha tercero en la Premier League, a solo cinco puntos del líder Liverpool.

"Estoy dedicado a este viaje maravilloso con este club y todavía queda mucho por hacer. Tengo una relación estrecha con la dirección. Las cosas se desarrollan de manera natural. Cuando llegue el momento tendremos ese diálogo (sobre su contrato) y buscaremos la mejor manera de abordarlo", expuso Arteta.



Aunque se formó en La Masía, Arteta nunca llegó a jugar con el primer equipo de Barcelona. Tras su retiro como jugador, se inició como ayudante de Pep Guardiola en Manchester City antes de asumir el cargo de entrenador en Arsenal en 2019.