Wojciech Szczesny le mete presión a Hansi Flick en el FC Barcelona: “Ya estoy listo”

La alineación que utilizará el entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick para enfrentar al Sevilla por la Liga Española, promete ser un enigma, marcado por la incertidumbre sobre quién será el dueño del arco: Iñaki Peña o Wojciech Szczesny. Después del parón por Fecha FIFA, el equipo se prepara para una semana crucial.

El partido llega en un momento delicado. Jugadores como Lamine Yamal y Lewandowski se encuentran con molestias, lo que complica la elección del once inicial. Dani Olmo regresa, aunque aún le falta ritmo. Este choque se suma a la presión de los próximos enfrentamientos frente al Bayern Múnich por la Champions League y en la visita al Real Madrid para el primer derby de la temporada.

Una de las decisiones más esperadas es la elección del portero. Iñaki Peña ha sido titular, pero Szczesny, quien ha trabajado intensamente durante la pausa, busca la oportunidad de demostrar su importancia. Su esfuerzo podría llevarlo a ser el elegido para este partido crucial.

Wojciech Szczesny está preparado para debutar en el FC Barcelona

Szczesny se siente listo: "Sí, me he preparado estas dos semanas para estar a punto. Si juego o no es una decisión del míster que debo respetar. Pero yo me entreno para jugar el partido y, mentalmente, ya estoy preparado", Su entusiasmo por reintegrarse al equipo refleja la importancia de los próximos encuentros, donde cada partido es vital para la confianza del grupo.

El portero entiende que enfrentar al Sevilla es un gran reto, pero está seguro de que las victorias fortalecen el ambiente en el vestuario y son claves en la lucha por el título. "Están siendo unos días muy bonitos. Eso sí, los primeros días fueron duros desde el punto de vista físico y más los porteros, que trabajamos solos y no es muy divertido".

"Pero esta semana, cuando me he incorporado al grupo, ya ha sido muy divertido y estimulante porque juegas partidos y haces bromas con los compañeros", complementó