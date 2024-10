Wojciech Szczesny sale del retiro y fue presentado oficialmente en el FC Barcelona

¡Sorpresa en el Camp Nou! Wojciech Szczesny, el experimentado portero polaco, se une al FC Barcelona tras una inesperada vuelta al fútbol, gracias a la insistencia de su compatriota Robert Lewandowski.

Szczesny, ex portero de equipos como Arsenal y Juventus, ha firmado con el Barcelona hasta 2025. Esta decisión llega tras la grave lesión de Marc ter Stegen. El polaco, de 34 años, había anunciado su retiro después de la Eurocopa.

A pesar de estar preparado para colgar los guantes, Szczesny ha encontrado un nuevo propósito en el club 'braugrana'. Durante sus primeros días en la ciudad, ha sentido el cariño de los aficionados y la calidez del club, describiéndolo como una gran familia.

Wojciech Szczesny resaltó la importancia de Lewandowski en su llegada al FC Barcelona

Robert Lewandowski desempeñó un papel crucial en su regreso al fútbol. El meta polaco señaló que: "Fue la primera persona que me llamó para mirar la posibilidad de que esto ocurriera porque yo estaba retirado. Al principio no estaba preparado para nuevos retos pero hablé con mi familia y mis amigos y todos me dijeron que sería un error no aceptar esto. Por eso, Robert jugó un rol muy importante porque fue la persona que tuvo la idea para convencerme".

Wojciech Szczesny está maravillado por el FC Barcelona

El nuevo guardameta también mostró su admiración por el club catalán, recordando su emoción tras presenciar una victoria en la Champions. "Siempre he sido fan. Puedo ver la pasión de los fans, fue muy bonito ver el partido en el estadio, el equipo parece interesante".

Ahora, está listo para afrontar esta nueva etapa con entusiasmo y dedicación. "Es excitante este reto para mí. Lo afronto con mucha energía y entusiasmo. Estoy listo para trabajar duro y asumir los desafíos que vienen esta temporada".