Maripán no pudo "vengar" a Suazo: Mónaco fue eliminado por FC Rouen en Copa de Francia

El defensor nacional Guillermo Maripán, de AS Mónaco, no pudo cumplir su palabra con Gabriel Suazo en la Copa de Francia luego de que el modesto FC Rouen, equipo de la tercera categoría, también los despachase en la tanda de penales (6-5) tras igualar 1-1 en el Stade "Robert Diochon".

El conjunto monegasco no logró imponer su categoría en los dieciseisavos y sufrió el mismo destino que Toulouse el pasado 21 de enero, instante en el que el formado en la UC le comentó una fotografía al exlateral de Colo Colo anunciando: "Nosotros nos vengamos mi hermano no se preocupe".

En ese sentido, las cosas comenzaron bien para el cuadro de Maripán con el estadounidense Folarin Balogun (35') abriendo el marcador con un penal que encaminó positivamente la eliminatoria.

Sin embargo, Clement Bassin (45+5') hizo estallar las gradas del campo local cuando en un tiro libre ejecutado por Ahmad Allee, el defensor Valentin Sanson tuvo la tranquilidad para controlar dentro del área y asistir al capitán de FC Rouen.

Pese a que en el complemento el equipo dirigido por el austriaco Adolf Hütter continúo siendo superior, no pudo traducirlo en el marcador ante un rival que cuidó el resultado hasta llegar a los penales.

En la definición de los 12 pasos, Maripán fue el sexto pateador de su equipo y no falló, marcando el 5-5 parcial. No obstante, el joven Maghnes Akliouche no pudo replicar lo hecho por el chileno y sentenció la eliminatoria en favor de los locales.

Tras este duro golpe, AS Mónaco volverá a la acción este domingo 11 de febrero cuando se mida como forastero ante OGC Niza a las 16:45 horas (19:45 GMT) por la jornada 21 de la Ligue 1.