Aseguran que Liverpool tiene un acuerdo con el reemplazante de Jürgen Klopp

El técnico alemán Jürgen Klopp dejará a final de temporada Liverpool y durante las últimas horas se informó que el elenco inglés ya tiene acuerdo verbal con su reemplazante.

Según informó Sky Sports, se trata del portugués Rúben Amorim, actual DT de Sporting de Lisboa, quien por sus buenas campañas en esa institución es el elegido por la directiva de los "reds".

