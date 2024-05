Bambino Pons: "Me hubiese gustado ser un cantante de rock and roll"

Este lunes 13 de mayo, la semana del relator argentino Juan Manuel Pons no solo comenzó cantando media docena de goles, en el espectacular empate que animaron Aston Villa y Liverpool, por Premier League, sino también conversando en exclusiva con AlAireLibre.cl.

Lo primero que hizo al relacionar Chile y la forma en la que los fanáticos del fútbol inglés en su mayoría, le expresan el cariño a través de las redes sociales y cuando ha viajado a distintos shows.

"La verdad, me enorgullece el aprecio que me tienen, sobretodo porque tengo una edad avanzada, con más de 60 años largos, construyendo 47 años de profesión hasta ahora, y que la gente me aprecie, me demuestre su cariño, es mejor que digan que es buen relator", nos comentó.

"Podrán decir que soy un relator normal, que de hecho lo soy, pero tengo algo distinto. Es eso a lo que la gente se refiere, es decir, soy un tipo carismático, creo, y no lo digo por fanfarronear, tengo impronta, quizá no tengo una cultura extraordinaria y de eso soy consciente, pero disfrazo algunas falencias con toda la simpatía y con todo el cariño y con toda la parafernalia que uno le va poniendo. Afortunadamente la gente lo entiende así y eternamente agradecido", contó emocionado de arranque.

Sin bajarle porcentaje a su emoción, tal como la entonación de sus goles cantados y reconocidos a nivel mundial (Thierry Henry confesó conocer sus cánticos en un viaje a Argentina donde vio sus goles), la afición por el relato del 'Bambino' la complementa con su fanatismo por la música. Y allí se detuvo para 'flashear' sobre sus sueños de niñez y lo que hubiese sido, sino se dedicaba a la narración deportiva.

"Siempre mi sueño de la vida fue jugar al fútbol y no pude. Por eso: jugador frustrado, periodista realizado, dicen por ahí. Sin embargo, fuera del fútbol me hubiera gustado ser un cantante de rock and roll y saber tocar la guitarra, pero si no, un vocalista como Mick Jagger o Roger Daltrey en The Who,; como Robert Plant en Zeppelin o como el mismísimo Ian Gillian de Purple. Mínimamente, una uña de algunos de ellos, me alcanzaría", confesó.

Hilando fino en sus próximas actividades, adelantó lo que será el show en el cual participará en nuestro país, traído por su proveedor, para contar anécdotas, chistes sobre sus apodos e historias notables, con figuras de talla mundial como Diego Armando Maradona y Carlos Salvador Bilardo. "Ricardo Gareca y Claudio Borghi, me enviaron videos para apoyar la difusión de aquello, ya que son grandes amigos y saben que al igual que el año pasado, estaré en Chile con este espectáculo", dijo.

- ¿De qué trata este show en específico?

- Esto no es un show mío ni nada por el estilo, pero el martes 4 de junio haré dos funciones en el Teatro Café Palermo de Providencia. Es una charla que gira en un 80% en torno a la Premier League, el motivo principal por el cual me llevan y en marzo de 2023 ya estuve en Chile haciéndolo. El formato es bien particular, porque tiene fotos y videos, para interactuar con los fanáticos sobre los apodos que le he puesto a lo largo de los años a las figuras de la Premier.

- ¿Cuáles figuras aparecen en ese mosaico que imagino desplegarán?

- Seguro seguro sale 'Choclo' Milner, 'Escarvadientes' Crouch y el popular 'Carita de música' Klopp, por darte tres de los más destacados, lo que le causa mucha gracia a los chicos, siempre se ríen con eso.

- ¿Y hay agún chileno que aparezca en su charla?

- Por supuesto, los históricos como Iván Zamorano o Marcelo Salas, en donde aparecen videos y relato goles de ellos, ya que quedaron en la historia y los personifico para darle mayor identidad.

- ¿¡Qué espera de este espectáculo en Chile?

- Conmigo no aprenderán mucho (risas), pero se empaparán de cosas que no saben, con un formato dinámico y dándole un toque de nostalgia, con historia de grandes chilenos como el gran Elías Figueroa, pero lo impotantes es que es accesible y podrán pasarla bien.