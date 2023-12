Capitán de Luton "responde" y fue trasladado al hospital

Tom Lockyer, capitán de Luton Town, que se desvaneció en la cancha en el minuto 59 del partido de este sábado contra Bournemouth, "responde" y fue trasladado al hospital, según informó su club a través de sus redes sociales.

"Todos esperamos y oramos por nuestro líder y capitán Tom Lockyer, quien afortunadamente responde y fue trasladado al hospital", anunció la entidad.

"No sabemos el alcance total de lo sucedido ni cuáles son los próximos pasos en este momento, pero agradecemos a Bournemouth y al personal médico de ambos equipos por su respuesta inmediata, que fue absolutamente increíble", añadió el Luton.

El club inglés lamentó "a todos los aficionados presentes que los jugadores de ambos equipos no estuvieran en condiciones de continuar con el juego después de ver a su querido compañero y amigo" desvanecido sobre el terreno de juego, por lo que no pudieron continuar con el desarrollo del juego ante tales "circunstancias".

"Agradecemos a todos los maravillosos aplausos y cánticos del nombre de Locks dentro del estadio en un momento tan difícil", expresó el Luton.

Our medical staff have confirmed that the Hatters captain suffered cardiac arrest on the pitch, but was responsive by the time he was taken off on the stretcher.



He received further treatment inside the stadium, for which we once again thank the medical teams from both sides.