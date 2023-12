Dramático: Jugador de Luton Town se desvaneció en partido con Bournemouth

Un dramático momento se vivió este sábado en Inglaterra. Tom Lockyer, capitán de Luton Town, se desvaneció durante el encuentro ante Bournenmouth en la Premier League.

En el minuto 59, cuando el partido estaba igualado 1-1, Lockyer se desmayó en el césped, desatando la preocupación de compañeros y rivales, que de inmediato se unieron para tratar de asistirlo.

Todos en el estadio quedaron conmocionados por la situación, mientras que Lockyer fue sacado en camilla de la cancha, bajo los aplausos de los hinchas.

"Hay una pausa en el juego mientras Tom Lockyer busca atención médica. Estamos todos contigo, Locks", anunció Luton en sus redes sociales.

Por su parte, los jugadores dejaron la cancha y se fueron a camarines. El partido, de momento, se encuentra suspendido.

El equipo médico de Bournemouth, en tanto, confirmó que Lockyer sufrió una lesión en la cabeza, pero que despertó, está alerta y receptivo.

Luton Town captain Tom Lockyer gone down with a head injury and he’s has now been stretchered off.



🚨 Bournemouth doctor has confirmed that Lockyer is "alert and responsive".



🙏🏻🧡 pic.twitter.com/eFNF0ozeLK