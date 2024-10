Liverpool fulminó a Chelsea y sigue como sólido puntero de la Premier League

Un triunfazo logró Liverpool este domingo en el cierre de la Fecha 8 de la Premier League, resultado que de paso les permitió mantenerse posicionados como el sólido puntero del torneo inglés.

Los Reds recibieron a Chelsea en Anfield y conociendo que en el turno anterior Manchester City había derrotado agónicamente a Wolverhampton, por lo que tenían la misión de dejar los tres puntos en casa para recuperar la cima de la tabla.

Y así ocurrió, con la sólida victoria que Liverpool logró por 2-1 sobre los Blues, en un partido que tuvo bastante ritmo y ocasiones de peligro en ambas áreas.

