Chelsea fichó a joven promesa del fútbol ecuatoriano de 16 años

Chelsea anunció este lunes que acordó el fichaje del joven centrocampista ecuatoriano Kendry Páez, de 16 años y procedente de Independiente del Valle, para que se incorpore a su disciplina cuando alcance la mayoría de edad.

En un comunicado publicado en su página web, el club londinense destaca que Páez "ya se labró una reputación en Sudamérica como uno de los jóvenes talentos más brillantes y creativos del momento, gracias a su combinación de hábil regate junto con la visión de juego y la técnica para abrir las defensas con sus pases".

También recuerda cómo este año se convirtió en el debutante y goleador más joven de la primera división ecuatoriana.

Kendry Páez jugó esta temporada seis partidos con la selección absoluta, además de debutar en mayo en la Copa Libertadores en la victoria por 2-1 sobre Corinthians.

"También ha destacado en la Copa América Sub 17, con dos goles y seis asistencias como capitán de su selección, y en el Mundial Sub 20 de este verano, en el que fue titular en los cuatro partidos de Ecuador, con otro gol y tres asistencias. Anteriormente fue nombrado mejor talento del Next Generation Trophy 2022, un prestigioso torneo juvenil celebrado en Austria en el que participan clubes de todo el mundo", concluye el comunicado de Chelsea.