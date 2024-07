Chelsea tomó medida disciplinaria contra Enzo Fernández por sus cánticos racistas

Chelsea determinó una medida disciplinaria en contra de Enzo Fernández por sus cánticos racistas en las celebraciones del título de Copa América obtenido con Argentina.

En el bus trasandino tras la definición ante Colombia, Fernández realizó un live de Instagram en el que protagoizó una canción con letra: "Escuchen, corran la bola, juegan de Francia, pero son todos de Angola".

Le football en 2024 : racisme décomplexé 🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️ pic.twitter.com/MGkH5wPmNU — Wesley Fofana (@Wesley_Fofana3) July 16, 2024

La medida que tomó Chelsea con Enzo Fernández

A través de un comunicado, el club del jugador, Chelsea, se manifestó por el hecho: "(El club) considera que cualquier forma de comportamiento discriminatorio es totalmente inaceptable. Estamos orgullosos de ser un club diverso e inclusivo en el que personas de todas las culturas, comunidades e identidades se sienten bienvenidas".

"Reconocemos y agradecemos la disculpa pública de nuestro jugador y aprovecharemos esta oportunidad para educar. El club ha iniciado un procedimiento disciplinario interno", señaló como determinación el cuadro londinense.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Chelsea FC (@chelseafc)

Las disculpas no le sirvieron a Enzo Fernández para generar una ola de consecuencias

Al ver la polémica que se produjo por este hecho, rápidamente Enzo Fernández salió a entregar una declaración en sus canales oficiales: "Quiero disculparme sinceramente por un video publicado en mi canal de Instagram durante las celebraciones de la selección nacional. La canción incluye un lenguaje sumamente ofensivo y no hay excusa alguna para esas palabras. Me opongo a la discriminación en todas sus formas y me disculpo por haberme dejado llevar por la euforia de nuestras celebraciones de la Copa América. Ese video, ese momento, esas palabras, no reflejan mis creencias ni mi carácter. Lo siento de verdad".

No obstante, el repudio público ya lo había recibido, incluso por parte de colegas franceses como el defensa de FC Barcelona Jules Koundé.

Además, la Federación Francesa de Fútbol (FFF) acudirá la FIFA por el hecho y se reservó otras acciones jurídicas en contra de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA).