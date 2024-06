El VAR se mantendrá en la Premier League: Conoce las mejorías que tendrá

Este jueves se determinó que el VAR se mantendrá en la Premier League, luego de que hace algunas semanas se pusiera en duda por errores y afectación a la fluidez del juego.

Esto fue votado por los clubes de la Primera División inglesa y se decidió sostener la tecnología, aunque con una serie de mejorías a partir de la próxima temporada.

Mediante un comunicado, la organización de la liga inglesa dio a conocer los aspectos que serán enmendados en el uso del sistema arbitral y son los siguientes:

Clubs today voted in favour of continuing to operate VAR in the Premier League. While VAR produces more accurate decision making, it was agreed that improvements should be made for the benefit of the game and supporters.



There are six areas of focus: https://t.co/Kmb27g2bNH pic.twitter.com/CzSvnvcizW