Los clubes de la Premier League estudian eliminar el VAR desde la próxima temporada

El equipo de los Lobos presentó una queja formal contra el Asistente de Vídeo (VAR) en Inglaterra que ha generado más de una opinión sobre qué pasará con el VAR en la Premier League. Los 20 equipos de la máxima categoría del fútbol inglés, votarán una posible eliminación del VAR en un plebiscito que se celebrará en su asamblea general anual el próximo 6 de junio.

En la carta enviada por el Wolverhampton a la organización de la Premier League aseguran que "todos buscamos el mejor resultado posible para el fútbol, y todas las partes interesadas han trabajado duro para intentar que la introducción de esta tecnología adicional sea un éxito".

"Sin embargo, después de cinco temporadas de VAR en la Premier, es hora de un debate constructivo y crítico sobre su futuro. Nuestra posición es que el precio que estamos pagando por un pequeño aumento en la precisión, está en desacuerdo con el espíritu de nuestro juego y como resultado deberíamos eliminarlo a partir de la próxima temporada", continuó el equipo de los Wolves.

El club inglés añadió que no buscan culpar a nadie y entienden que la decisión de incorporar la asistencia de video fue tomada de buena fe, pero realizó un listado de las consecuencias negativas que ha generado el VAR.

1. Impacto en la celebración de los goles y la pasión espontánea que hace especial al fútbol.

2. Frustración y confusión dentro de los estadios debido a los largos controles del VAR y la mala comunicación.

3. Un ambiente más hostil con protestas, abucheos al himno de la Premier League y cánticos contra el VAR.

4. Exceso del propósito original del VAR de corregir errores claros, analizando decisiones subjetivas y comprometiendo la fluidez e integridad del juego.

5. Disminución de la responsabilidad de los árbitros en el campo, debito a la red de seguridad del VAR, lo que lleva a un desgaste de la autoridad en el campo.

6. Errores continuos a pesar del VAR, con hinchas incapaces de aceptar el error humano después de múltiples vistas y repeticiones, dañando la confianza en los estándares de los arbitrajes.

7. Interrupción del rápido ritmo de la Premier League con largas revisiones del VAR y más tiempo añadido, lo que provoca que los partidos se alarguen excesivamente.

8. El discurso constante sobre las decisiones del VAR a menudo eclipsa el partido en sí y empaña la reputación de la liga.

9. Desgaste de la confianza y la reputación, con el VAR alimentando acusaciones de corrupción completamente absurdas.

🚨📺 OFFICIAL: letter sent to the Premier League regarding scrapping VAR.



"Wolves have formally submitted a resolution to the Premier League to trigger a vote at the league's AGM in June, on the removal of VAR from the start of the 2024/25 season.



The introduction of VAR in… pic.twitter.com/UvNQkjC5rY