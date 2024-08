Entre millonarias contrataciones y regresos: Las nuevas caras de la Premier League 2024/25

La Premier League, considerada por muchos como la mejor liga del mundo, dará inicio a la temporada 2024/25 este viernes. En comparación con años anteriores, este período no se ha caracterizado por exuberantes fichajes; en cambio, los defensas han acaparado la atención con traspasos de altos montos.

El partido inaugural enfrentará al Manchester United contra el Fulham, este viernes a las 15:00 horas (19:00 GMT). Precisamente, los 'Diablos Rojos' han sido el equipo que más ha invertido entre los grandes de Inglaterra.

El fichaje más destacado en términos económicos ha sido Leny Yoro, un defensa central francés de tan solo 18 años, adquirido por 62 millones de euros al Lille. Además, el United también ha incorporado al neerlandés Matthijs de Ligt, proveniente del Bayern Múnich, por 45 millones de la divisa europea.

Matthijs De Ligt to Man United, Bismillah 🙏🇳🇱



Alhamdullillah De Ligt has joined Man United after a halal negotiation with Bayern Munich.



May Allah guide him in his new club 🤲 pic.twitter.com/Cxii00D2n2