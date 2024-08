La Premier League implementará un servicio que modificará la historia del VAR en el fútbol

La temporada 2024-2025 de la Premier League empieza este fin de semana y la liga inglesa ha vuelto a dar una lección de innovación y transparencia, ya que ofrecerán explicaciones y actualizaciones sobre el VAR prácticamente en vivo.

La Premier comenzará este viernes, con el partido en Old Trafford entre el Manchester United y el Fulham. Será entonces cuando se pueda comenzar a disfrutar de las novedades respecto al VAR. La información se entregará a través de las redes sociales, donde incluso el árbitro designado en el VAR compartirá sus decisiones.

Un perfil en redes sociales creado por la propia competición, ofrecerá todo tipo de aclaraciones sobre las decisiones arbitrales y sobre la intervención que tenga el VAR en los partidos.

Welcome to the Premier League Match Centre X account. This page will provide live updates from Stockley Park including information directly from the VAR Hub. We will issue near-live updates on operational matters from all matches – including clarification on refereeing and VAR.