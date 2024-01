Graves incidentes interrumpieron el clásico entre West Bromwich y Wolves en la FA Cup

El encuentro de la cuarta ronda de la FA Cup entre West Bromwich Albion y Wolverhampton Wanderers ―el clásico de Black Country― fue sido interrumpido por graves incidentes de los hinchas, que pelearon en las gradas e incluso saltaron a la cancha.

"Wolves" ganaba por 1-0 con gol de Pedro Neto al minuto 38. En el segundo tiempo Matheus Cunha aumentó (78') la diferencia en el marcador, desatando la furia en los dueños de casa.

Varios objetos cayeron al césped y algunos de los fans locales saltaron al campo como protesta ante la el rendimiento de su escuadra, que finalmente quedó en el camino con el 2-0.

El partido tuvo una suspensión transitoria. Los protagonistas del juego se fueron a camarines y la policía debió actuar, dejando llamativas imágenes como un seguidor que sangraba profusamente y los barristas del Albion gritaban "déjenlo morir". Además, una hincha trató de hacerle un túnel con el balón a un oficial antes de ser reducida en el terreno de juego.

Finalemente, el partido culminó con la clasificación de Wolverhampton, que se quedó con el derbi y enfrentará en la siguiente fase a Brighton & Hove el 28 de febrero, conjunto que elimnó a Sheffield United de Ben Brereron por 5-2.

It is kicking OFF in the West Brom vs Wolves Black Country Derby… pic.twitter.com/Xw8clEXgFk