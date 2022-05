Hasta rompieron el arco: Hinchas invadieron la cancha para celebrar la corona del City

Luego de consagrarse campeón de Inglaterra tras remontar 3-2 a Aston Villa, los seguidores de Manchester City no aguantaron la euforia e invadieron masivamente la cancha del Etihad Stadium.

Los hinchas "ciudadanos" colmaron el terreno de juego para celebrar una nueva corona del equipo dirigido por Pep Guardiola. Varios aficionados se subieron a una de las porterías, rompiendo el travesaño debido al peso.

El club mancuniano debió realizar un aviso a través de las pantallas del estadio para pedir que los espectadores abandonaran el césped, y así poder realizar la ceremonia de premiación.

Revisa la invasión en el estadio del City:

🏟️ Carrying on from the recent trend of pitch invasions...



🏆 @ManCity fans flood onto the Etihad pitch to celebrate yet another @premierleague title triumph!#beINPL #MCIAVL #MCFC pic.twitter.com/GLtgcsPt36