Tottenham informó este miércoles que su jugador Heung-Min Son deberá ser operado por una fractura alrededor de su ojo izquierdo que sufrió en el duelo ante Olympique de Marsella por la Champions League, esto a algunos días de que inicie la participación de Corea del Sur en la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Fue el propio elenco londinense el que informó de la situación del atacante asiático, que debió abandonar muy complicado el duelo en el que su equipo venció al de Alexis Sánchez en Francia.

"Podemos confirmar que Heung-Min Son se someterá a una cirugía para estabilizar una fractura alrededor de su ojo izquierdo. Recupérate pronto 'Soni", publicaron los "Spurs".

"Después de la cirugía, Son comenzará la rehabilitación con nuestro personal médico y actualizaremos a los partidarios a su debido tiempo", detallan en el comunicado.

Con esta situación, siguen las alarmas encendidas en Corea del Sur por el estado de su capitán y estrella, de cara a la cita mundialista en la que comparten el Grupo H con Uruguay, Ghana y Portugal.

We can confirm that Heung-Min Son will undergo surgery to stabilise a fracture around his left eye.