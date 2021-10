Hinchas de Manchester United abandonaron Old Trafford varios minutos antes del final de la caída con Liverpool

Los hinchas de Manchester United no aguantaron la dolorosa derrota que sufrió su equipo a manos de Liverpool este domingo y abandonaron Old Trafford varios minutos antes del final del partido.

El equipo local recibió goles de Naby Keita, Diogo Jota y un "hat-trick" de Mohamed Salah, con lo que estaba en desventaja de 5-0 a los 50 minutos.

Eso sumado a la tarjeta roja de Paul Pogba colmó la paciencia de los fanáticos del elenco "red", que dejaron el estadio al menos 20 minutos antes que concluyera el encuentro.

Hundreds of Manchester United fans have seen enough and are leaving Old Trafford at half-time pic.twitter.com/gtrDLeZQhe