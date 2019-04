¡Increíble! Bielsa ordenó a sus jugadores que se dejaran empatar tras marcar polémico gol

Marcelo Bielsa nuevamente fue protagonista con una de sus "locuras" en la Championship de Inglaterra, al tener un sorprendente gesto de "fair play" en el duelo entre Leeds United y Aston Villa.

Sin chances de conseguir el ascenso directo a la Premier, pero con la clasificación a la liga de promoción asegurada, el equipo de Bielsa recibió a los "villanos" y el partido terminó con una polémica que encendió las redes sociales.

Mateusz Klich marcó el 1-0 en una confusa acción, pues un jugador de Leeds estaba tendido en el césped y los rivales pensaron que se iba a detener el juego.

The most controversial goal of the season, bar NONE! 😲 Leeds United score whilst Aston Villa's Jonathan Kodjia is down injured 🤕 A mass brawl kicks off! 👊 Anwar El Ghazi gets sent off 🔴 pic.twitter.com/BHbLhr2uGb

Ante esta situación, Bielsa se mostró totalmente indignado y ordenó a sus dirigidos que se dejaran marcar el empate. Aston Villa sacó desde mitad de cancha y Albert Adomah lo hizo casi sin resistencia.

The most incredible scenes we have EVER seen! You need to see this to believe it 😲



Marcelo Bielsa makes his team let Aston Villa score after Leeds United scored extremely controversially! 🤯

