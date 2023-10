Jürgen Klopp pidió que se repita el partido entre Liverpool y Tottenham por grosero error del VAR

Jürgen Klopp, técnico de Liverpool, pidió que se repita el partido entre Tottenham Hotspur y Liverpool en el que se anuló un gol legal al colombiano Luis Díaz.

Los árbitros del VAR fallaron al no conceder el tanto al colombiano, después de que fue anulado por un inexistente fuera de juego, en lo que reconoció como un "error humano", después que el colegiado a cargo del VAR dijera "chequeo completo" sin darse cuenta que el gol fue invalidado en la cancha.

"No lo hicieron a propósito y no deberíamos olvidar eso. Fue un fallo, un error obvio, pero creo que debería haber soluciones. Creo que se debería repetir el partido, aunque seguramente no ocurra", dijo Klopp este miércoles en rueda de prensa.

La Premier League y el PGMOL, colegio de árbitros de la liga, liberaron el audio de lo ocurrido en la sala del VAR durante el gol anulado a Díaz.

"El audio no cambia nada porque no me interesaba demasiado por qué ocurrió. Vi el resultado, vi el gol y vi que no valió", añadió Klopp, que no quiso incidir en la culpa de los árbitros.

"No estoy enfadado con ellos, para nada. No deberíamos ir a por ellos. Cometieron un error y estoy seguro que se sintieron horrible por ello", apuntó.