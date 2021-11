Kane compensará a pareja que viajó 31 horas para ver partido de Tottenham que fue suspendido

El destacado delantero de Tottenham Harry Kane compensará a una pareja que viajó 31 horas para ver a su equipo ante Burnley, el pasado fin de semana por la Premier League, duelo que fue suspendido por nieve.

Se trata de Ken y Brandi Saxton, quienes se embarcaron desde Dallas, Estados Unidos, para ver este compromiso in situ, como lo mostraron en sus redes sociales, terminando frustrados tras el aplazamiento del duelo.

Kane reaccionó a esto y expresó: "Acabó de ver tu tweet y estoy totalmente decepcionado por ti. Por tu entrega y para compensarte que se haya cancelado el partido, quiero invitarte al siguiente partido que juguemos en casa, como invitado mío, la siguiente vez que estés por Londres".

"Ridículamente bendecido... me encanta este club", que podrá ver a los Spurs este jueves ante Brentford junto a su pareja, si lo desea.

Just been sent this tweet and absolutely gutted for you! For your commitment and to make up for the match being called off I’d like to invite you to a home game as my guest when you’re next in London 👍 https://t.co/wB3c8c40HN