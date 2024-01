Kyle Walker rompió el silencio y habló de sus infidelidades: Tomé decisiones idiotas

El futbolista de Manchester City Kyle Walker rompió el silencio y habló de sus infidelidades, que en las últimas semanas se hicieron públicas y generaron un gran escándalo en Inglaterra.

"No ha ayudado que esto haya aparecido en los medios, pero he decidido hablar ahora con la esperanza de, al menos, poder explicarme y permitir que mi esposa y mis hijos tengan la privacidad que tanto necesitan y merecen", señaló The Sun.

"Tomé decisiones idiotas. No puedo pensar o imaginar por lo que está pasando Annie. Intenté preguntarle, pero hay dolor y dolor. El hombre que debe amarla, cuidarla y estar ahí para ella le hizo esto", lamentó. Además, contó lo difícil que ha sido su vida desde que se destapó la polémica. "Ha habido días en esta terrible experiencia en los que solo quería hacerme un ovillo e irme a dormir", añadió.

Además, expresó: "Lo que he hecho es horrible y asumo toda la responsabilidad de las decisiones que he tomado y que han perjudicado a otras personas. Nadie me puso un arma en la cabeza y me dijo que tenía que hacer estas cosas. Lo he hecho por mi propia voluntad y no culparé a nada ni a nadie en esta situación. No sé lo que me deparará el futuro, pero necesitaba dar una explicación. Mi familia y mis hijos ya han pasado por bastante. Yo tengo la culpa".

"En el fútbol he logrado más de lo que jamás pensé que lograría, pero herir personalmente a quien realmente creo que es mi mejor amiga, eso es lo que duele mucho. ¿Cómo podría lastimar a alguien que amo tanto? Eso es algo que necesito encontrar en mí mismo", cerró.