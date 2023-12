La Premier League vendió sus derechos televisivos por 7.800 millones de euros

La Premier League inglesa anunció este lunes la venta de los derechos televisivos domésticos para el periodo 2025/2026 y 2028/2029 por 6.700 millones de libras (7.800 millones de euros).

Este precio supone un incremento de 1.700 millones respecto a los 5.000 millones que pagaron Sky, TNT Sports (antigua BT Sports) y Amazon por los derechos del curso anterior, el correspondiente a 2022-2025.

La cadena británica Sky Sports se adueñó con el paqueta más grande de partidos y emitirá 215 partidos en directo, más que nunca en la historia de la televisión británica, mientras que TNT Sports transmitirá 52 encuentros, incluidos todos los de los sábados cercano al mediodía del país europeo.

The Premier League has completed the largest sports media rights deals ever concluded in the UK for Seasons 2025/26 through to 2028/29



