Las camisetas tendrán un mensaje antirracista en vez de nombres en la Premier League

La Premier League informó en su sitio web que los jugadores de todos los clubes reemplazarán sus nombres por la frase antirracista "Black Lives Matter" (Las vidas negras importan) en las doce fechas que restan de la temporada 2019-2020.

El texto reproduce un comunicado de los futbolistas, en donde señalan que "nosotros, los jugadores, nos unimos con el objetivo singular de erradicar los prejuicios raciales donde sea que exista, para lograr una sociedad global de inclusión, respeto e igualdad de oportunidades para todos, independientemente de su color o credo".

Además, el certamen inglés señala que como torneo "se encuentra junto a jugadores, clubes, la FA, EFL, PFA, LMA, PGMOL y todos aquellos que se oponen a la discriminación en cualquier forma".

A su vez, la Premier afirma que apoyarán a los jugadores que se arrodillen antes o durante los partidos como señal de protesta contra el racismo.

