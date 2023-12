¡Merecido! La chilena de Alejandro Garnacho fue el gol del mes en la Premier League

Durante esta jornada, la cuenta oficial de la Premier League reconoció el espectacular gol de chilena anotado por el argentino Alejandro Garnacho en el duelo entre Manchester United y Everton, por la fecha 13 del torneo en el Estadio Goodison Park.

"Simplemente tenía que ser así. Un gol que hay que observar una y otra vez", escribieron en el posteo que anunció el ganador del gol de mes de noviembre en Inglaterra.

A goal to watch over, and over, and over again. 🍿



And then again! @budfootball | @ManUtd pic.twitter.com/TkChwutfI5