Mexicano Raúl Jiménez debió ser llevado a un hospital tras brutal choque con David Luiz

El mexicano Raúl Jiménez y el brasileño David Luiz protagonizaron un impactante choque de cabezas en el duelo que disputan Wolverhampton y Arsenal en la Premier League, siendo el delantero de los "Lobos" quien sacó la peor parte, al tener que ser retirado en camilla de la cancha y llevado a un hospital en Inglaterra.

La jugada se dio en el amanecer del partido, cuando ambos jugadores golpearon sus cráneos en un tiro de esquina favorable a los "Gunners", el cual los dejó tumbados en el terreno de juego. Rápidamente, la atención médica se hizo presente, teniendo que revisar a los dos futbolistas por alrededor de 10 minutos.

Jiménez incluso tuvo que recibir oxígeno mientras se encontraba inconsciente sobre el pasto, para posteriormente ser sacado del duelo. David Luiz en tanto, siguió jugando con un vendaje en su cabeza pese a presentar sangre en la misma.

- El brutal choque entre Jiménez y David Luiz:

Here’s that Raúl Jiménez - David Luiz collision. So, so scary. #ARSWOL pic.twitter.com/M5NUcD6f1e