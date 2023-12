Mohamed Salah llegó a 150 goles en Premier League y a 200 por Liverpool

El atacante egipcio Mohamed Salah marcó historia al inscribirse con su gol número 150 en la Premier League y el 200 en su paso por Liverpool, cuando anotó el 1-1 contra Crystal Palace.

El delantero se convirtió de esta forma en el primer africano que alcanza tal cifra en el torneo inglés.

En el partido, el Palace abrió la cuenta a los 57 minutos a través de Jean-Philippe Mateta. A los 76' llegó el tanto de Salah, para emparejar el marcador, mientras Harvey Elliott, tras asistencia del propio egipcio, decretó el 2-1 a favor de los "reds".

La escuadra que dirige Jürgen Klopp quedó como líder del torneo con 37 puntos, a la espera de lo que haga Arsenal, segundo con 36, este sábado ante Aston Villa.

Record: Mohamed Salah is the first African player to score 150 Premier League goals. Legend