Tienen nuevo DT: Liverpool anunció al reemplazante de Jürgen Klopp

El Liverpool anunció la contratación de su nuevo adiestrador. El cuadro inglés escogió al neerlandés Arne Slot para comandar la nueva etapa de los "reds" tras las ocho temporadas de Jürgen Klopp al mando del equipo.

El contrato de Slot iniciará oficialmente a partir del 1 de julio y se extenderá hasta junio de 2027. El extécnico del Feyenoord dirigió su último partido el fin de semana y su ahora exequipo goleó por 4-0 al Excelsior en la fecha final del Campeonato de Países Bajos.

Los ingleses estaban negociando desde abril con Slot y para sellar su llegada, tuvieron que pagar una cláusula de salida. El nuevo DT del Liverpool estaba en el Feyenoord desde el 2021 y ganó el título de la liga en la temporada 2022-2023 y la Copa de Países Bajos en 2023.

Además, Slot comandó al equipo en la primera edición de la Conference League y llegaron a la final. Cayeron por la cuenta mínima ante la Roma y se quedaron con el subcampeonato del tercer torneo de clubes más importante de Europa.

El neerlandés deberá liderar al equipo en la búsqueda del título de la Premier League y la Champions League de la próxima temporada, torneo al que volvieron a clasificar.

We can announce Arne Slot has agreed a deal to become the club’s new head coach, formally taking up the position on June 1, 2024, subject to a work permit 🙌