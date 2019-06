AC Milan recordó la clase de Matías Fernández con exquisita definición en la Serie A

El club AC Milan, uno de los gigante del fútbol italiano, sorprendió este miércoles en su sección "Gol del día" al recordar una exquisita definición del chileno Matías Fernández.

"Mati Fernández era conocido por sus pases, pero también podía marcar", resaltó en su cuenta oficial el elenco lombardo, con un video, del 18 de marzo de 2017, en donde se ve al volante picando el balón ante la salida del portero para anotar ante Genoa, por la Serie A.

Este gol, incluso, fue considerado como uno de los mejores del año 2017 por los hinchas "rossoneros".

🇨🇱 Mati Fernandez was better known for his passing, but he sure could put them away too 👏🏻

🇨🇱 Lo scavetto vincente di Mati col Genoa 👏🏻 pic.twitter.com/nfTp2MGEOa