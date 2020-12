DT de Gary Medel advirtió a sus jugadores: "Estaremos concentrados hasta Navidad"

Tras la dura caída por 5-1 de Bologna ante AS Roma por la Serie A de Italia el técnico Sinisa Mihajlovic perdió la paciencia y anunció que concentrará a sus dirigidos, entre los que está el volante chileno Gary Medel, hasta Navidad.

Es que el serbio quiere cambiarle la actitud a su plantel según dijo a la cadena Sky Sports. "Para aclarar nuestras mentes, estaremos concentrados hasta Navidad. Vi una actitud equivocada", apuntó.

"Tengo una relación con mis jugadores que va más allá, incluso por lo que hemos vivido por mi enfermedad. Al igual que con mis hijos encontré una excusa, pero hay un límite para todo. Y ahora han superado ese límite. Vamos a concentrarnos", agregó.

Finalmente, el entrenador fue muy crítico con sus pupilos por el 5-1 que se sentenció en el primer tiempo. "Parecía un partido de solteros y casados. Nosotros éramos los solteros y los casados y ellos los profesionales. Esto no es bueno. No se puede perder así. No me gusta causar una mala impresión", cerró.

Este miércoles, Bologna enfrentará a Spezia desde las 16:45 horas.