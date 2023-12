Federación italiana abrió un expediente a Mourinho por duros dichos contra el árbitro

La Fiscalía de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) abrió este sábado un expediente al DT portugués José Mourinho por sus fuertes declaraciones que hizo sobre el árbitro del partido ante el Sassuolo, que se jugará este domingo 3 de diciembre.

"The Special One" acusó al referí Matteo Marcenaro de no tener "la estabilidad emocional" suficiente para un "partido de este nivel". Además lanzó dardos a quienes estarán a cargo del VAR, con quienes Morinho considera que han "tenido muy mala suerte".

La FIGC no tardó en tomar cartas en el asunto e inició un proceso disciplinario contra el estratega luso, que arriesga una suspensión. El juego en la jornada dominical arrancará a las 14:00 horas de Chile (17:00 GMT) y puede significar un salto importante para Roma hacia zona de Champions.