Las mejores frases de Mourinho durante su paso por AS Roma

Dos temporadas y media al frente de AS Roma dieron mucho de sí para el luso José Mourinho, que dejó frases para el recuerdo en una Ciudad Eterna en la que se reivindicó como un "animal competitivo" y en la que aseguró que no podía hacer magia, que no se llamaba "José Harry Mourinho Potter".

Casi tres años de ruedas de prensa, de declaraciones tras los partidos y de contadas entrevistas con uno de los entrenadores con menos pelos en la lengua del fútbol: