Igor Lichnovsky tras salir campeón en México: No tenía ganas de seguir

Igor Lichnovsky se consagró campeón del fútbol mexicano tras la victoria de América por 3-0 sobre Tigres en la final de vuelta de la Liga MX, junto a Diego Valdés.

Tras conquistar el título, el defensor chileno confesó que estuvo cerca de retirarse del fútbol antes de llegar al conjunto azulcrema.

"Parece una locura porque... esto no lo había contado, pero una de las cosas que hablé con mi familia cuando se informó de mi futuro en Tigres era que no tenía muchas ganas de continuar. Me decepcioné un poco de la gente, de las cosas que pasaron", expresó el zaguero nacional a los medios aztecas.

"Obviamente mi familia me sostenía, tratando de empujar a que continuara. Cuando salieron opciones de la Kings League, no eran bromas, eran muy ciertas. Poco a poco tenía opciones, de ir a Europa o Estados Unidos, pero no era algo que me moviera. Faltando dos o tres días para que cerrara esto, me llama América. Ahí hablé con mi esposa, un par de amigos... Todos me alentaron a tomarlo. Saquen sus conclusiones de cómo habrá sido. Tuve un pequeño envión anímico de querer hacer algo importante", añadió.

"Me había tocado ser campeón con Necaxa, con Cruz Azul, con Tigres. No sé si lo decía tan en serio, pero desde el primer día que llegué les decía a todos: 'Vamos a ser campeones'. Y terminó pasando. No te puedo decir que es algo de Dios o algo que tú haces, pero los animaría a que confíen cuando las cosas se ponen difíciles. ¡Gracias! ¡Gracias!".