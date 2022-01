Jorge Luna: Nos faltaron el respeto, pensamos en dejar la cancha tras el penal

El destacado volante de Deportes Copiapó Jorge Luna lamentó la derrota de su equipo ante Huachipato en la liguilla de promoción y aseguró que fue una "falta de respeto" la demora en la realización de la llave y deslizó una crítica al arbitraje.

Luna dijo muy conmovido en diálogo con TNT Sports, tras el partido, que "nos faltaron el respeto. Hoy terminamos en cancha rompiéndonos el or... Pensamos en no seguir en la cancha", tras el polémico penal cobrado a Walter Mazzantti, que definió el partido.

¿Fue penal? El cobro que desató la frustración de Copiapó ante Huachipato en la Promoción #CooperativaContigo https://t.co/nzB2S3QdNd pic.twitter.com/H38IGze51Y — Al Aire Libre en Cooperativa (desde 🏡) (@alairelibrecl) January 26, 2022

"Jugar contra todos no es fácil. Esto es fútbol profesional, no de barrio. No me gusta hablar del arbitraje, pero los árbitros sabrán si dirigieron con o sin presión. Me siento orgulloso de jugar en esta institución", cerró el ex mediocampista de Santiago Wanderers.

Copiapó deberá jugar en el Ascenso en la temporada 2022 y Huachipato preparar su duelo ante Curicó Unido, en 10 días más, por el arranque del Campeonato Nacional.