Acusan a Lionel Messi de propinarle un codazo en la cara a jugador de Sevilla, que recibió amarilla

Sevilla venció este miércoles por 2-0 a FC Barcelona en la Copa del Rey en un duelo en el que se acusa a Lionel Messi de propinarle un codazo a un jugador del equipo rival.

La "Pulga" protagonizó una polémica jugada con Joan Jordan, en la que el argentino pareció agredir a su oponente a los 62 minutos, cuando el cuadro "culé" caía 1-0 y no encontraba respuestas en la cancha.

Finalmente, la situación no fue advertida por el árbitro, que decidió mostrar amarilla al jugador de Sevilla por el encontrón.

