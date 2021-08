Di María: Messi tenía todo arreglado con Barcelona, pero me escribió y me dijo 'se pudrió todo'

El delantero de PSG y de la selección argentina Angel Di María contó detalles de cómo se comenzó a gestar la llegada de Lionel Messi al elenco galo y aseguró que el capitán de la albiceleste confiaba en renovar con FC Barcelona, pero que de un día para otro se cayó la operación.

"Cuando Messi llegó a Ibiza bromeamos, pero nos dijo: 'Está todo hecho, el jueves llego y firmo con Barcelona, ya está todo arreglado'", comentó Di María en relación a la foto que se viralizó mientras ambos aún estaban de vacaciones y cuando el ex jugador del elenco catalán seguía sin firmar su renovación.

"Y luego, un jueves en la tarde me manda un mensaje donde me dice que pudrió todo, que había explotado todo, que no sabía ni siquiera lo que había pasado, que iba a intentar venir al PSG y ahí arrancó todo, pero él tenía todo arreglado", añadió.

"Seguramente lo habrá pasado como la mierda, pero él está muy feliz acá", complementó antes de llenar de halagos a Messi.

"Es de otro mundo, le tiras una piedra y la para. Te pasa como si nada. Piensa antes que el otro, no vi nunca nada igual. Jugué con Cristiano, con Neymar, con Ibra, Benzema, Bale y sinceramente nunca vi nada igual", expresó.