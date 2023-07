El espectacular mural de Lionel Messi que impactó a David Beckham en Miami

El artista argentino Maximiliano Bagnasco está pintando un espectacular e imponente mural de Lionel Messi, a la espera de su arribo a Inter Miami y el inglés David Beckham, propietario del cuadro de la MLS, quedó impactado en su visita a la obra.

El mural se encuentra ubicado en el distrito de Wynwood en Miami y no solo sorprendió al astro inglés, sino también a su esposa Victoria, quien también compartió un registro en sus redes sociales.

David Beckham was adding the finishing touches to this Lionel Messi mural in Miami 🤯🎨



(via @victoriabeckham) pic.twitter.com/R06PTSyPfb