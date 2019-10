El "Loco" Gatti: Messi no existe al lado de Maradona

El ex arquero de la selección argentina criticó duramente al rosarino.

El ex portero de la selección argentina, Hugo Orlando Gatti, reconocido por su excéntrica forma de ser, cargó con todo contra Lionel Messi y dijo, entre otras cosas, que es imposible compararlo con Diego Maradona, puesto que nunca aparece en los partidos difíciles.

"Parece que soy anti-argentino, anti-Messi, pero Messi, hasta que no juegue bien los partidos difíciles, será un Messi local, nada más. Cuando tenga las pelotas de decir 'me voy al Real Madrid y quiero demostrar que soy el mejor', como hizo Cristiano Ronaldo, será el mejor. Sino será uno más", dijo el ex jugador de Boca Juniors.

"Es muy fácil jugar en su casa, en su terrenito. A Messi lo veo jugar con equipos medio pelo", añadió.

Y agregó "que juegue en la Champions, que juegue con Argentina, que juegue en el Mundial... Ahí va a pelear con Maradona, Di Stéfano, Pelé o Cruyff. Mientras tanto será un consumo local, interno. Y a mí me encanta Messi, pero no juega los partidos grandes".

"En partidos grandes no lo vi. Ojalá gane el Mundial con Argentina y que me tape la boca a mí y a la mayoría de los argentinos. Al lado de Maradona no existe Messi", cerró.