¡En llamas! Lionel Messi anotó el cuarto gol de Inter Miami ante Charlotte en la Leagues Cup

El argentino Lionel Messi volvió a brillar con Inter Miami y anotó el cuarto gol en la paliza a Charlotte FC en los cuartos de final de la Leagues Cup.

En el minuto 86, Messi esperó dentro del área y recibió una asistencia de Leonardo Campana para firmar el 4-0 definitivo, logrando la clasificación a semifinales.

Con su anotación, Messi suma ocho goles en cinco partidos con Inter Miami.

Messi does it again 🔥🔥

5 games straight✅

8 goals✅



Campana to Messi for our fourth 👏#MIAvCLT | 4-0 pic.twitter.com/l7amAxwzrB