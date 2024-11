¿Estás de acuerdo? Lionel Messi está entre los nominados para el premio The Best de la FIFA

La estrella argentina Lionel Messi fue incluido entre los nominados para el premio The Best, que entrega cada año la FIFA al mejor jugador de la temporada.

La Pulga fue convocado por su campaña con Inter Miami y el título de la Copa América con la Selección Argentina, en Estados Unidos, aunque igualmente resulta llamativa su nominación tomando en cuenta que no está en su mejor momento.

¿Contra quiénes compite Lionel Messi en los The Best de la FIFA?

Se trata de una lista de 11 jugadores en total y a continuación te damos a conocer la lista de los 10 restantes:

Jude Belllingham (Inglaterra/RealMadrid)

Dani Carvajal (España/Real Madrid)

Erling Haaland (Noruega/Manchester City)

Toni Kroos (Alemania/Real Madrid - retirado)

Kylian Mbappé (Francia/PSG y Real Madrid)

Rodri (España/Manchester City)

Federico Valverde (Uruguay/Real Madrid)

Vinícius Junior (Brasil/Real Madrid)

Florian Wirtz (Alemania/Bayer Leverkusen)

Lamine Yamal (España/FC Barcelona)

¿Cuándo se entregan los premios The Best de la FIFA?

La FIFA no ha dado a conocer la fecha de la ceremonia en los premios The Best de la FIFA.

Los premios son entregados tras una votación popular (a través del sitio Fifa.com) y también de entrenador y técnicos de selecciones nacionales.

La fecha para votar es hasta el 10 de diciembre.