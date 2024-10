Lionel Messi entregó detalles sobre su futuro en la Selección Argentina ¿Jugará el Mundial 2026?

En una reveladora entrevista con Fabrizio Romano, Lionel Messi compartió su visión sobre el futuro, su vida en la MLS y sus aspiraciones de cara al Mundial 2026, dejando claro que la 'pulga' si hay algo que no tiene hoy es apuro.

Messi, el máximo ganador en la historia del fútbol en la actualidad, conversó con Fabrizio Romano sobre su experiencia en la MLS y sus planes futuros. "En esta temporada me siento bien porque hice pretemporada, pero no puedo pensar mucho más allá del día a día".

Sobre el Mundial 2026, Messi se mostró optimista pero cauteloso. "Para el Mundial falta poco y mucho a la vez. Así que no me queda otra que pensar en el presente y nada mas"

El placer culpable de Lionel Messi

En la entrevista, Messi se animó a contar algunas intimidades. Con sus hijos juegan mucho al fútbol, ​​su placer culposo es tomar helado y se animó a contar como se ve después de que deje el fútbol.

Respecto a su futuro, Messi mencionó que no se ve como entrenador. "Creo que no me gustaría ser entrenador, pero no tengo claro mi siguiente paso después del fútbol. Hoy pienso en jugar, en entrenar y pasarla bien".