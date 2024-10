TikTok transmitirá el partido de Lionel Messi por la MLS Cup con una cámara exclusiva

El próximo viernes, el Inter de Miami y TikTok harán historia al transmitir en vivo un partido de playoffs de la MLS Cup, centrando toda la atención en Lionel Messi, el considera por mucho el mejor jugador de futbol del mundo.

En un acuerdo sin precedentes, TikTok y el Inter de Miami ofrecerán el partido de playoffs de la Audi MLS Cup 2024 el 25 de octubre a las 21:30 de nuestro país (00:30 GMT). La transmisión comenzará cinco minutos antes, y se podrá ver en @MLS y @InterMiamiCF en la plataforma.

Watch Messi’s every move in a special TikTok livestream on MLS and @InterMiamiCF as he leads Miami’s historic title quest.



