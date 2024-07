Lionel Scaloni sacó la voz tras el título de Copa América y realizó especial pedido para el Mundial de 2026

El entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, dejó de lado por momentos su felicidad tras ganar junto al combinado albiceleste la Copa América de Estados Unidos 2024 para criticar a la organización por el estado de las canchas en las que se disputó el torneo.

De paso, señaló que espera que las canchas de fútbol de cara a la Copa del Mundo en 2026 sean reglamentarias y más grandes, ya que puntualizó se tuvieron que sobreponer a los inconvenientes que presentaban los terrenos de juego para poder levantar el trofeo al mejor equipo del continente.

"En el Mundial calculo que las dimensiones de las canchas van a ser reglamentarias, más grandes. En las que jugamos no recuerdo si alguna tenía las dimensiones correctas de una cancha... A ver, hay dimensiones mínimas y máximas, pero normalmente en una cancha de un nivel de este tipo hay unas dimensiones bastante más grandes que estas, dos metros de cada lado es bastante”, dijo.

“Y entiendo que el Mundial se va a jugar en canchas de fútbol, de beisbol, perdón, de fútbol americano. Eso es lo que entiendo. Y después se van a jugar en otra sede, no tengo mucha información sobre la sede, pero me imagino que va a ser diferente, porque así tendría que ser. Eso es lo que todos esperamos y, bueno, lo importante es que nos sobrepusimos a todos estos inconvenientes”, señaló.

El DT de la selección trasandina, además, lamentó lo sucedido en las inmediaciones del Hard Rock Stadium previo al inicio de la gran final ante Colombia, ya que aseguró que en la interna del plantel argentino se vivieron momentos complicados, debido a que hubo jugadores que tenían familiares en las inmediaciones del recinto.

“En la previa, los jugadores estuvieron una hora de pie sin saber dónde estaban sus familias, no estábamos ajenos a lo que pasaba. Algunos no nos respondían, veíamos los vídeos que circulaban y no estábamos ajeno a lo que estaban pasando, y bueno en esas condiciones salimos a jugar el partido y creo que los chicos de Colombia también estaban en una situación parecida”, comentó.