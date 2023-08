¡Imparable! Lionel Messi marcó un golazo con Inter Miami ante Orlando City

El argentino Lionel Messi continúa su marcha imparable en Inter Miami al anotar otro tremendo golazo, en los primeros minutos del duelo ante Orlando City en la ronda de dieciseisavos de final de la Leagues Cup.

Robert Taylor levantó un pase preciso desde fuera del área, y Messi con clase la amortiguó con el pecho, y antes de tocar el piso la pelota, le pegó una volea de zurda para el 1-0 parcial.

Revisa el golazo de Messi a continuación:

That man Messi 🔥



Robert Taylor drops a dime to Messi for the #InterMiamiCF goal. pic.twitter.com/KH8bMykPd4