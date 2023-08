Inter Miami contó con gol de Messi ante Charlotte y avanzó a semifinales de la Leagues Cup

Inter Miami, liderado por el astro argentino Lionel Messi, goleó por 4-0 a Charlotte FC y avanzó a las semifinales de la Leagues Cup, torneo de la MLS y la Liga MX.

En la primera parte Inter Miami tomó ventaja tempranera, con un gol de Josef Martínez de penal (12') y decidió aguantar para liquidar a la contra a sus rivales.

El plan de Gerardo Martino funcionó, y que el segundo tanto llegó por esa vía, en una jugada colectiva que completó Robert Taylor (32').

En la segunda parte, llegó el turno de Messi para marcar diferencias. En el 3-0, el argentino inició la jugada que terminó en un autogol de Adilson Malanda (78'); y finalmente, poco antes del término del compromiso, el propio campeón del mundo se encargó de finiquitar el 4-0, tras una asistencia de Leonardo Campana (86').

El equipo de Messi enfrentará en la siguiente ronda al ganador de la llave entre Philadelphia Union y Querétaro de Joaquín Montecinos.

Heading to the @LeaguesCup Semis in fashion😎#MIAvCLT pic.twitter.com/0TP64MaVmg