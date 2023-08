¡Intratable! Lionel Messi anotó un golazo ante Nashville en la final de la Leagues Cup

El argentino Lionel Messi continúa con su marcha intratable en Estados Unidos y este sábado anotó un tremendo golazo para Inter Miami ante Nashville, en la final de la Leagues Cup.

En el minuto 23, Messi, como ha hecho tantas veces en su exitosa carrera, eludió rivales fuera del área y desde la medialuna soltó un zurdazo que se clavó en el ángulo, en el palo derecho del arquero, para el 1-0 parcial.

Revisa el gol a continuación:

Out of this WORLD. 💫



Take a bow, Leo Messi. pic.twitter.com/qm90VJtVbc