La amenaza de "Canelo" Álvarez a Lionel Messi: "Que le pida a Dios que no me lo encuentre"

El boxeador mexicano Saúl "Canelo" Álvarez lanzó una dura amenaza contra el delantero argentino Lionel Messi. Esto debido a que tras el triunfo de la "Albiceleste" sobre México circuló en redes sociales que el jugador pateó una camiseta del combinado azteca.

"Que le pida a Dios que no me lo encuentre", advirtió el destacado púgil que ostenta los títulos mundiales de la AMB, CMB, OMB, FIB y The Ring de peso supermediano.

"Así como respeto Argentina tiene que respetar México!! no hablo del país(argentina) hablo de Messi por su ma... que hizo", agregó "Canelo".

Estos dichos del boxeador aparecen como respuesta a un video que circula en el que Messi supuestamente patea una camiseta mexicana durante los festejos de Argentina en el camarín.

Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera ???? — Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022

Que le pida a Dios que no me lo encuentre!! 👊🏻👊🏻🤬🔥 — Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022

Así como respeto Argentina tiene que respetar mexico!! no hablo del país(argentina) hablo de messi por su mamada que hizo. 👊🏻🔥 — Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022